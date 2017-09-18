Крымские оккупанты подготовили приговор журналисту Семене
Обвинение просит в суде Симферополя три года тюрьмы условно для крымского журналиста Николая Семены.
Об этом пишут "Крым.Реалии".
Сообщается, что такое требование озвучила на заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя в понедельник, 18 сентября, прокурор Светлана Будинская.
Она также потребовала запретить Семене заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.
Ходатайство прокуратуры предполагает отсрочку исполнения наказания на три года.
Как известно, автор "Радіо Свобода" и "Крым.Реалии" Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.
19 апреля 2016 года подконтрольный России прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста по статье российского законодательства о "сепаратизме".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.