Путин прибыл на учения "Запад-2017"

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Понедельник, 18 сентября 2017, 15:15

Президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на учения "Запад-2017".

Об этом сообщают "РИА Новости".

Отмечается, что на полигоне "Лужский" Путин проинспектирует действия военных РФ и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Путин как главнокомандующий всегда посещает крупные учения.

По его словам, в данном случае поездка главы РФ на учения "Запад-2017" не связана с опасениями, которые выразили западные страны в связи с их проведением.

Как известно, военные учения Беларуси и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них  будут задействованы 12,7 тысячи военных, 680 единиц боевой техники, около 70 самолетов и 10 кораблей.

Президент Петр Порошенко считает белорусско-российские военные ученияподготовкой к масштабной войне.

По словам Порошенко, нет никаких гарантий, что после завершения маневров военные и техника вернутся в Россию.

Он также добавил, что именно поэтому Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петер Павел заявил, что военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.

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Темы: Росcия Путин Беларусь армия
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