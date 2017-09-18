Аваков против Саакашвили: суд отложил рассмотрение дела

Днепровский райсуд Киева отложил рассмотрение дела по иску главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова против экс-главы Одесской области Михеила Саакашвили о защите чести и достоинства.

Соответствующее решение принял судья 18 сентября, сообщает "Громадське".

По данным ресурса, рассмотрение перенесли на 21 сентября из-за того, что на суд не явилась одна из ответчиков - журналистка Татьяна Даниленко.

При этом адвокаты отмечают, что Даниленко не получила повестки в суд.

"Директор департамента юридического обеспечения МВД Денис Горбась сообщил, что Аваков требует опровергнуть заявление Саакашвили о якобы двойном гражданстве министра внутренних дел", - говорится в публикации.

Адвокат Саакашвили Дмитрий Салатюк, отметил, что это уже не первый иск Авакова против экс-главы Одесской области о защите чести и достоинства.

Как известно, в декабре 2015 года произошла ссора на заседании Национального совета реформ, которая закончилась тем, что Аваков плеснул водой из стакана в сторону Саакашвили и воскликнул: "Катись к черту из моей страны".

Ранее сообщалось, что против Саакашвили в Украине подано 4 иска о защите чести и достоинства.

В частности, против Саакашвили подали иски депутаты Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский и Андрей Иванчук, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава ГФС Роман Насиров.

Украинская правда