"Дело 2 мая": Суд не признал вины за обвиняемыми в беспорядках

Ильичевский горсуд Черноморска признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади Одессы.

Приговор в деле по ч. 2 ст. 294 УК Украины еще зачитывают, сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли тяжелые последствия (смерть и травмы людей).

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу провели некачественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования допросили только одного сотрудника полиции из тех, кто был на Греческой площади.



Суд также счел предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях. Суд решил не учитывать их при вынесении приговора.



Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.



Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик, так как их добыли с нарушением норм УПК.



Не удовлетворили суд и фото- и видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла подтвердить, что на фото и видео зафиксированы обвиняемые – а последние не подтвердили, что это они на фото и видео.



Суд признал недоказанными и голословными утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича.

Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия работавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.



Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли в Доме профсоюзов.



Правоохранительные органы Украины открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Наиболее резонансное из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.