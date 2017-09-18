Правоохранители изымают документы детского лагеря "Виктория"
Правоохранители изымают документацию по вводу в эксплуатацию, функционированию и проверках в детском лагере "Виктория", из-за пожара в котором погибли двое детей.
Об этом сообщила пресс-служба одесской прокуратуры.
"Прокуратура области 16 сентября начала досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 (служебная халатность - ред.) УК Украины)", - говорится в сообщении .
В рамках производства правоохранители изымают документацию по вводу в эксплуатацию, функционированию и проверках в детском лагере.
Следственные действия проводятся в Киевском райотделе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской районной администрации Одессы и Департаменте образования и науки Одесского городского совета.
Как сообщалось, 16 сентября о подозрении сообщили директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших гибель детей по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.
В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще одна пропала без вести.
Также в больницу доставлены двое детей 2006 года рождения: девочка с диагнозом ушиб позвоночника и тупая травма живота, мальчик - отравление продуктами горения.
Премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в одесском детском лагере.
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