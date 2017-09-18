Директора лагеря, в котором сгорели дети, арестовали

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Понедельник, 18 сентября 2017, 16:33

Суд постановил взять под стражу без права на залог директора детского оздоровительного комплекса "Виктория", где во время пожара погибли двое детей.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы в понедельник, 18 сентября, по ходатайству прокуратуры.

Также, по данным правоохранительного ведомства, суд в понедельник рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице детского лагеря, которая отвечала за пожарную безопасность.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще одна пропала без вести.

Также в больницу доставлены двое детей 2006 года рождения: девочка с диагнозом ушиб позвоночника и тупая травма живота, мальчик - отравление продуктами горения.

Премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в одесском детском лагере.

Украинская правда

Темы: Одесса чрезвычайное происшествие суд арест
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