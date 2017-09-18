Директора лагеря, в котором сгорели дети, арестовали
Суд постановил взять под стражу без права на залог директора детского оздоровительного комплекса "Виктория", где во время пожара погибли двое детей.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы в понедельник, 18 сентября, по ходатайству прокуратуры.
Также, по данным правоохранительного ведомства, суд в понедельник рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице детского лагеря, которая отвечала за пожарную безопасность.
Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще одна пропала без вести.
Также в больницу доставлены двое детей 2006 года рождения: девочка с диагнозом ушиб позвоночника и тупая травма живота, мальчик - отравление продуктами горения.
Премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в одесском детском лагере.
Украинская правда
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