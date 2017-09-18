В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в детском лагере

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям считает вероятной причиной пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.

Об этом заявил начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак в ходе заседания оперативного штаба ГСЧС, передают "Українські Новини".

"Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, находящихся в жилой комнате №4 на 1-м этаже того же здания. В этой комнате проживала воспитательница", - сказал Федорчак.

Он добавил, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в "Виктории" в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Общая площадь пожара составила 560 кв. м, к тушению были привлечены 60 человек личного состава и 18 единиц техники.

По его словам, тушение пожара осложнялось порывами ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема, который был заполнен лишь на 1/3, удаленным размещением подходящего источника воды.

Также, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в ходе данного заседания заявил, что спасатели получили вызов только через 45 минут после начала пожара.

"Фактически 45 минут происходил пожар, только через 45 минут поступил вызов в органы чрезвычайных ситуаций", - возмутился Зубко.

Как известно, в результате пожара, возникшего в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" 16 сентября в Одессе, погибло двое детей, трое госпитализированы и еще один ребенок разыскивается.

18 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что директор детского лагеря, где произошел пожар, арестован, а расследование данного дела он взял под особый контроль.

Украинская правда