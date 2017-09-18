Под судом, который рассматривал дело "2 мая", началась драка

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Понедельник, 18 сентября 2017, 18:02

В Одесской области под зданием Ильичевского городского суда в Чорноморске возникли одна за другой две драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом в понедельник сообщает "Интерфакс-Украина".

Перед этим суд признал невиновными фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе.

Указывается, что активисты бросали в стражей порядка бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление.

Со своей стороны правоохранители массово применили слезоточивый газ и не дали активистам прорваться. Так же в рядах правоохранителей взорвался взрывпакет.

Видео столкновений на своей странице в Facebook опубликовал активист Сергей Стерненко.

Активисты протестуют против решения суда и пытаются помешать вывозу из здания обвиняемых.

Темы: суд Одесса сепаратизм
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