Под судом, который рассматривал дело "2 мая", началась драка

В Одесской области под зданием Ильичевского городского суда в Чорноморске возникли одна за другой две драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.



Об этом в понедельник сообщает "Интерфакс-Украина".



Перед этим суд признал невиновными фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе.



Указывается, что активисты бросали в стражей порядка бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление.



Со своей стороны правоохранители массово применили слезоточивый газ и не дали активистам прорваться. Так же в рядах правоохранителей взорвался взрывпакет.



Видео столкновений на своей странице в Facebook опубликовал активист Сергей Стерненко.

Активисты протестуют против решения суда и пытаются помешать вывозу из здания обвиняемых.