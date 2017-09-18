День в АТО: 7 обстрелов, двое раненых

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Понедельник, 18 сентября 2017, 19:53

Пророссийские боевики в понедельник 7 раз нарушили перемирие в зоне антитеррористической операции. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы наших позиций на Донецком и Приморском направлениях. Так, из гранатометов дважды боевики били по украинским опорным пунктам на подступах к Водяному. А крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку Новомихайловки", - говорится в сообщении.

Из этого же оружия на Донецком направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь в районе Авдеевской промзоны. А около 12:00 во время обстрела украинского опорного пункта из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия возле Верхнеторецкого получили пулевые ранения двое украинских защитников.

"На большую часть обстрелов силы АТО отвечали плотным огнем, ведь в ситуациях, когда есть прямая угроза жизни, военнослужащие имеют право на применение оружия", - сообщили в штабе АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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