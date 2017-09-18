В начале 2018 года Украина официально присоединяется к инициативе Пан-Евро-Мед

В ближайшую среду или самое позднее через неделю правительство рассмотрит на своем заседании присоединения Украины к инициативе Пан-Евро-Мед.

Об этом "Европейской правде" рассказал источник в правительстве

"В администрации президента уже ждут этот документ, чтобы представить его в Раде. О прохождении этого документа уже достигнута договоренность с профильными комитетами Рады", - сообщил источник.

В правительстве надеются, что соглашение Пан-Евро-Мед при оптимистическом сценарии официально заработает для Украины с 1 января 2018 года.

Впрочем, в правительстве признают, есть и определенная сложность. Дело в том, что Украине придется внести правки о применении Пан-Евро-Меда в соглашения о свободной торговле со странами, которые являются членами этой инициативы.

В частности, подобные переговоры придется провести с Грузией и Молдовой, балканскими странами - Македонией и Черногорией, и странами Европейской ассоциации свободной торговли - Норвегией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Впрочем, в правительстве надеются, что переговоры не займут много времени.

Инициатива Пан-Евро-Мед позволяет использовать в товарах сырье или составляющие, происходящих из стран, которые являются членами этого соглашения, и экспортировать их как продукцию собственного производства.

Подробнее читайте на сайте "ЕвроПравды": "Больше, чем ЗСТ. Что даст Украине участие в Пан-Евро-Мед".