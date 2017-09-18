Главные новости дня

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Понедельник, 18 сентября 2017, 22:33

Подборка самых важных новостей за 18 сентября на Украинской правде.

О пожаре в Одесском детском лагере. Суд постановил взять под стражу без права на залог директора детского оздоровительного комплекса "Виктория", где во время пожара погибли двое детей.

А премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара.

О "деле 2 мая". Городской суд Черноморска признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади Одессы.

Позже двух фигурантов "дела 2 мая" снова задержали – уже по другой статье.

После этого, под судом возникли одна за другой две драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

Об объединении БПП и Народного фронта. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подтвердил наличие консультаций относительно объединения в общую партию "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко".

О Коломойском. Известные украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в эту страну. В статье также упоминаются Константин Григоришин и Константин Стеценко.

О встрече Садового и Саакашвили. На встрече после возвращения экс-президента Грузии Саакашвили в Украину городской глава Львова Андрей Садовый не говорил с ним об объединении.

"Речь шла не об объединении, а о важности совместной работы и общения. Потому что очень часто украинцы объединяются перед расстрелом. А это уже бывает поздно. Надо уметь работать вместе, за круглым столом", - сказал Садовый.

О беглецах. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в хищении миллионов гривен рефинансирования Национального банка.

О Харькове. В Харькове уже второй раз за месяц напали на активиста общественной организации Харьковский антикоррупционный центр, на этот раз жертвой стал Евгений Лисичкин.

Темы: Одесса Коломойский Харьков
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