Расмуссен убежден, что Украине необходимо предоставить защитные системы

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Понедельник, 18 сентября 2017, 23:58

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украина должна быть обеспечена защитными системами.

Об этом он написал в Twitter в понедельник.

"Мы должны обеспечить Украину защитными системами. Мой первый отчет по восточноукраинской контактной линии", - сообщил Расмуссен, который также является советником президента Украины.

Кроме того, экс-генсек опубликовал видео о своей поездке в зону АТО.

Украинская правда

Темы: НАТО США АТО
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