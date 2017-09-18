Расмуссен убежден, что Украине необходимо предоставить защитные системы
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украина должна быть обеспечена защитными системами.
Об этом он написал в Twitter в понедельник.
"Мы должны обеспечить Украину защитными системами. Мой первый отчет по восточноукраинской контактной линии", - сообщил Расмуссен, который также является советником президента Украины.
Кроме того, экс-генсек опубликовал видео о своей поездке в зону АТО.
We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4— AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) September 18, 2017
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.