Полиция: В стычках под судом по делу "2 мая" пострадали 35 силовиков

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Вторник, 19 сентября 2017, 00:28

Около 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии получили телесные повреждения различной степени тяжести в ходе беспорядков под под зданием Ильичевского горсуда в Черноморске, который рассматривал дело "2 мая".

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

"Участники акции нарушали общественный порядок, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты и бросали в сотрудников полиции и служебный автобус тротуарной плиткой", - заявили в полиции.

По факту произошедшего полиция открыла уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области под зданием Ильичевского городского суда в Черноморске возникли две драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

Темы: суд Одесса полиция
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