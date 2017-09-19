НАПК заинтересовалось общим полетом Кличко со столичными застройщиками

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Вторник, 19 сентября 2017, 01:37

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции инициировало проверку по поводу совместного полета мэра Киева Виталия Кличко и столичных застройщиков частным самолетом из Неаполя, о котором говорилось в расследовании программы "Схемы".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В письме агентства, поступившем в редакцию, говорится, что  НАПК начало сбор фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией.

"Приведенные факты могут содержать признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, установленных статьями 172-5 (нарушение установленных законом ограничений относительно получения дара (пожертвования) - ред.) И 172-7 (нарушение требований по поводу сообщений о конфликте интересов - ред. ) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в письме НАПК с просьбой предоставить материалы проведенного журналистского расследования.

Ранее журналисты сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками. Кроме Кличко на борту находились нардеп и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась с женой.

Также на борту самолета была Мария Казанцева, которая фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.

Кроме того, в списке пассажиров оказался экс-депутат ВР от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер застройщика Вагифа Алиева в некоторых проектах Вадим Столар.

Темы: НАПК Кличко
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