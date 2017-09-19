СМИ: Одному из оправданных фигурантов дела "2 мая пробили голову

На фигуранта дела "2 мая", который был оправдан 18 сентября городским судом Черноморска, напали неизвестные.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на полицию.

Нападение произошло в Овидиополе. Мужчине пробили голову. Он госпитализирован.

По информации журналистов, пострадавший – Евгений Грищук.

18 сентября городской суд Черноморская признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади Одессы.

После оглашения приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова снова задержали, объявив им новую подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Под зданием Ильичевского городского суда в Черноморском возникли дракимежду несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.