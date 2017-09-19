Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине

Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год", в котором предполагается выделить $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook в ночь на вторник.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в американских медицинских учреждениях раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны", - говорится в сообщении.