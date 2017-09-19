Вмешательство РФ в выборы: Адвокат Трампа даст показания в Сенате

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Вторник, 19 сентября 2017, 07:38

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн даст показания в комитете Сената по разведке в рамках расследования вмешательства России в американские выборы.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Сам Коэн подтвердил информацию о том, что даст показания во вторник.

Ранее он заявлял, что получил повестку от одного из комитетов Конгресса, расследующих выявленные разведслужбами США попытки России повлиять на результат выборов в 2016 году.

Коэн - один из первых близких сотрудников президента США, вызванных в Конгресс для дачи показаний. Члены комитетов Сената и Палаты представителей, проводящие расследования, заявили, что, как они предполагают, вызывать будут и других.

Ранее сообщалось, что американский конгресс подал запросы на получение информации бывшему сотруднику пресс-службы Белого дома Борису Эпштейну и юристу президента Дональда Трампа Майклу Коэну.

Темы: США Росcия
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