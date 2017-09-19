Фигурантов "дела 2 мая", которых освободил суд, снова взяли под стражу
Фигурантов "дела 2 мая" - Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, которых накануне оправдал суд, вновь взяли под стражу.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко - Лариса Сарган в своем Facebook.
"Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство областной прокуратуры о заключении под стражу двух фигурантов "дела 2 мая"- Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова", - сообщила она.
Именно этим двум фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014 после оправдательного приговора Ильичевского горсуда в зале судебного заседания прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в совершении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Решение суда было принято поздно вечером.
Мефедов и Долженков были среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, – но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.
18 сентября городской суд Черноморская признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади Одессы.
После оглашения приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова снова задержали, объявив им новую подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Под зданием Ильичевского городского суда в Черноморском возникли дракимежду несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.
Украинская правда
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