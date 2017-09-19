Улицу Грушевского перекрыли

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Вторник, 19 сентября 2017, 09:02

Улица Грушевского в центре Киева перекрыта, установлены рамки металлоискателей. На Европейской площади и площади Славы огромные пробки.

Об этом в Twitter сообщил Алекс Рябчин.

По словам Рябчина, Грушевского перекрыли из-за митинга медиков, протестующих против медицинской реформы.

 
Пробки в Киеве по состоянию на 9:00 19 сентября 
Фото  infoportal.kiev.ua

Украинская правда

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