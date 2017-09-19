Улицу Грушевского перекрыли
Улица Грушевского в центре Киева перекрыта, установлены рамки металлоискателей. На Европейской площади и площади Славы огромные пробки.
Об этом в Twitter сообщил Алекс Рябчин.
Грушевского перекрыто,на Европ.пл. огромная пробка и злые люди, не понимающие почему нельзя проехать на работу по абсолютно пустой улице pic.twitter.com/4QTgYT5k3S— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 19, 2017
По словам Рябчина, Грушевского перекрыли из-за митинга медиков, протестующих против медицинской реформы.
Ребят на еврономерах побоялись тронуть,а митинг врачей, протестующих против реформ решили "обезопасить"перекрытием улиц и металлоискателями. pic.twitter.com/dVj9RUHLeP— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 19, 2017
Украинская правда
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