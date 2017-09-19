Улицу Грушевского перекрыли

Улица Грушевского в центре Киева перекрыта, установлены рамки металлоискателей. На Европейской площади и площади Славы огромные пробки.

Об этом в Twitter сообщил Алекс Рябчин.

Грушевского перекрыто,на Европ.пл. огромная пробка и злые люди, не понимающие почему нельзя проехать на работу по абсолютно пустой улице pic.twitter.com/4QTgYT5k3S — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 19, 2017

По словам Рябчина, Грушевского перекрыли из-за митинга медиков, протестующих против медицинской реформы.

Ребят на еврономерах побоялись тронуть,а митинг врачей, протестующих против реформ решили "обезопасить"перекрытием улиц и металлоискателями. pic.twitter.com/dVj9RUHLeP — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 19, 2017

Пробки в Киеве по состоянию на 9:00 19 сентября Фото infoportal.kiev.ua

Украинская правда