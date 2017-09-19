Кабмин предлагает Раде в 5 раз повысить акциз на сигареты

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о ежегодном повышении акциза на сигареты на 20%, что увеличив налог почти в пять раз до 2025 года.

Об этом говорится в соответствующем проекте закона по №7110-1 от 18 сентября, текст которого размещен на сайте парламента.

Авторы законодательной инициативы предлагают путем внесения изменений в Налоговый кодекс довести акциз на сигареты до 90 евро за тысячу штук до 2025 года. Сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро (596 грн) за тысячу штук.

"В частности, проектом предусмотрено ежегодное увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия: в 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7%, а в последующие годы - на 20% до уровня 90 евро за 1000 штук", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что с 1 января 2025 доля акциза в средней розничной цене на сигареты будет составлять как минимум 60%.

Целью проекта называется выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в частности, акцизный сбор с продажи сигарет должен соответствовать уровню, определенному в директиве Совета ЕС.

Как сообщалось, в начале сентября Министерство финансов предложило, начиная с 2018 года, ежегодно увеличивать ставки акцизного налога на табачные изделия.

Украинская правда