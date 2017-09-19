В 4 областях предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

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Вторник, 19 сентября 2017, 11:10

В течение 3 дней в нескольких регионах страны прогнозируют чрезвычайный или высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации Укргидрометцентра, 19-21 сентября в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

19-20 сентября высокая (4 класса) пожарная опасность будет в Винницкой и Хмельницкой областях. Также местами на севере страны будет чрезвычайная опасность. В Киевской области ожидают высокий уровень опасности, а местами - чрезвычайный.

В самой столице 19-20 сентября прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

Как сообщалось, в Черкасской области из-за пожара на торфяных полях 18 сентября объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Темы: ГСЧС
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