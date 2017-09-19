В СБУ рассказали, как боролись с российским центром, возящим детей в РФ

Служба безопасности Украины утверждает, что неоднократно жаловалась Кабмину и СНБО на Российский центр науки и культуры в Киеве, но безрезультатно.

Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос от нардепа Натальи Веселовой, копию которого она предоставила "Украинской правде".

В частности спецслужба выяснила, что вышеупомянутый центр, который является украинским представительством организации "Россотрудничество", осуществляет в Украине финансирование псевдонаучных исследований, содержащих предвзятые оценки исторических и политических событий, распространенные в СМИ Российской Федерации.

В СБУ сообщили, что в Украине эта организация действует на основании соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанного 27 февраля 1998 года.

Служба безопасности уверяет, что разделяет обеспокоенность нардепа Веселовой относительно угроз, которые содержит деятельность указанной структуры.

"Информация о деструктивной деятельности на территории нашего государства Российского центра науки и культуры в Киеве неоднократно направлялась СБУ в адрес Кабмина, СНБО и МИД (пять обращений в течение 2016-2017 годов - ред.) для обеспечения национальных интересов и денонсации соответствующего соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ", - говорят в ведомстве.

"Указанные предложения остались без надлежащих мер реагирования", - отметили там.

В СБУ пожаловались, что других мер реагирования принять не могут, поскольку они относятся к компетенции органов исполнительной власти.

Также свой ответ на запрос Веселовой по этому поводу предоставило Министерство иностранных дел.

"МИД Украины неоднократно инициировало (в том числе в контакте с причастными ведомствами) меры дополнительного мониторинга и усиленного контроля деятельности РЦНК, а также аффилированных с ним общественных организаций", - пишет МИД, но о результатах обращений ничего не сообщает.

Как известно, в августе Российский центр науки и культуры в Киеве заявил, что отправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург.

Позже центр сообщил, что из Киева в Великий Новгород прибыла группа молодых украинских художников.

Реагируя на это, глава СБУ Василий Грицак поручил сотрудникам службы разобраться с ситуацией по вывозу украинских школьников в РФ.

В то же время в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.

Евгений Кизилов, УП