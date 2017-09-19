РФ о выделении $500 миллионов Украине: Заявлений США мы не слышали

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Вторник, 19 сентября 2017, 12:38

Кремль заявляет, что не слышал заявления сената США о выделении 500 миллионов долларов на оборону Украины.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, пишут "РИА Новости".

Он отметил, что информация поступила из Киева, Вашингтон никаких заявлений о выделении средств Украине не делал.

"Это заявление Порошенко, каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет. Поэтому я не знаю, есть ли такие заявления", - сказал Песков.

Как известно, 19 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение $500 миллионов военной помощи Украине.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонного характера.  

В него также включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в американских медицинских учреждениях раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

  

Темы: Росcия США Украина
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