Госдума подготовила гневное заявление о новом украинском законе

2218 просмотров
Вторник, 19 сентября 2017, 13:29

В Госдуме РФ подготовили заявление, в котором назвали новый закон Украины об образовании "актом насильственной украинизации".

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на проект постановления в электронной базе нижней палаты парламента.

"В Государственной Думе Федерального Собрания РФ хорошо понимают, что так называемая реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины", - негодуют в законодательном органе.

"Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на востоке Украины", — говорится в тексте заявления.

После принятия депутаты Госдумы планируют направить свое заявление в Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Государственное собрание Венгрии, Парламент Республики Молдова, Народное собрание Республики Польша, Парламент Румынии, а также в Верховную Раду Украины.

Как сообщалось, во вторник председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании".

Темы: Росcия язык Верховная Рада законодательство скандал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ объяснила, почему ее самолеты нарушили воздушное пространство Литвы 19 сентября 2017, 13:16
Минобороны РФ признало залп вертолетов. "Но в другое время" 19 сентября 2017, 12:58
Сенат США запретил госучреждениям использовать продукцию "Касперского" 19 сентября 2017, 12:47
powered by lun.ua
Главные новости
Минобороны РФ признало залп вертолетов. "Но в другое время"
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
Саакашвили отправляет в АП своих адвокатов за документами
Григоришин получит первоочередное право на выкуп "Турбоатома" - СМИ
Все новости
герои среди нас

13-летний парень во время пожара в лагере в Одессе вынес 15 детей

современное украинское

Хипстер, эзотерик и вегетарианец: необычный Сковорода в новой книге

физиология

Ученые: женщины с возрастом теряют интерес к сексу чаще, чем мужчины