Кириленко: В России на 8 миллионов украинцев ни одной украинской школы

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Вторник, 19 сентября 2017, 16:30

Государственная Дума Российской Федерации демонстративно беспокоится о правах русскоязычного населения в Украине, но не заботится о правах украинцев в России.

Об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко написал в Twitter.

"Госдума РФ засуетилась из-за закона об образовании. Забыли в заявлении только сообщить, сколько в РФ украинских школ на 8 миллионов украинцев. Ни одной!", – заявил он.

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, запускающий реформу. Он, в частности, определяет, что обучение будет идти на государственном языке.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро –  Венгрия. В Госдуме РФ подготовили заявление об "акте насильственной украинизации".

Однако глава Верховной Рады Андрей Парубий 19 сентября подписал принятый закон "Об образовании".

Министр иностранных дел Павел Климкин уверял, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.

Руководство МИД и Минобразования встретилось с представителями дипломатических миссий 11 стран, представителями Совета Европы, ОБСЕ относительно закона об образовании. Украина предложила Совету Европы провести экспертизу 7 статьи закона.

Алена Рощенко, УП

Темы: язык законодательство Росcия Кириленко
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