В Севастополе провели рейд по квартирам семей украинских военных – СМИ

В оккупированном Севастополе 18 сентября вечером российские полицейские провели рейд по квартирам одного из домов Севастополя, где проживают семьи военнослужащих ВСУ и военные пенсионеры.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на жен украинских офицеров, не изменивших присяге и сейчас проходящих службу на материковой части Украины.

По их словам, накануне, около 19:00, двое сотрудников российской полиции и еще двое человек в штатском обошли все квартиры дома №17 по переулку Новикова в Балаклаве и провели беседы с жильцами.

В частности, силовики спрашивали у людей, знают ли те, что проживают в служебном жилье, интересовались, сколько человек проживает в квартире и где сейчас находится глава семейства.

"Полицейские предъявляли служебные удостоверения, но о причинах проверки не сообщали. У жильцов требовали паспорта и проверяли регистрацию. Также полицейские подробно расспрашивали о соседях: кто проживает, кто выехал и где сейчас находится", - говорится в сообщении.

При этом, по информации издания, сотрудники в штатском в беседах не участвовали и не представлялись.

По словам жильцов, ранее уже была попытка выселить одну из семей из служебной квартиры, но права на жилье удалось отстоять в суде.

Вышеуказанный 40-квартирный дом был построен для ВМС Украины и сдан в эксплуатацию в конце 2003 года. В нем в служебных квартирах проживают семьи украинских военнослужащих и семьи военных пенсионеров. Дом находился на балансе ВМС Украины. Часть квартир была приватизирована до 2014 года.

После оккупации Крыма Россией дом передали на баланс Министерства обороны России.