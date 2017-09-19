Украина выписала 20 тысяч штрафов авиакомпаниям РФ за полеты в Крым

729 просмотров
Вторник, 19 сентября 2017, 17:26

Государственная авиационная служба Украины за период введения санкций против авиакомпаний за полеты в аннексированный Крым и применила к ним более 20 тысяч штрафов за нарушение воздушного пространства Украины на общую сумму 2,72 млрд грн.

Такую информацию представили в Госавиаслужбе в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".

По данным Госавиаслужбы таких нарушителей-авиакомпаний РФ насчитывается более 40, среди них, в частности, "Аэрофлот", "Вим авиа", "Газпром авиа", "Рэд Вингс", "Россия", "Алроса", "Уральские авиалинии", "Ямал", "ЮТэйр", "Трансаэро", "224 авиаотряд", "Когалымавиа" "Сокол", "Барс Аэро" и др.

Санкции к нарушителям применены в виде штрафа за каждое нарушение в размере 8 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (136 тысяч грн).

Факты правонарушений фиксируются на основании данных автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100.

"В то же время относительно количества нарушений в разрезе авиакомпаний, сводный учет Госавиаслужбой не ведется, поэтому предоставить указанную информацию не представляется возможным", - уточнили в ведомстве.

В отношении механизма взыскания Госавиаслужба отмечает, что, согласно воздушному кодексу Украины, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении, принудительное взыскание осуществляет Государственная исполнительная служба.

По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд грн ни одна штрафная санкция не была оплачена.

Вместе с этим Госавиаслужба совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством иностранных дел в рамках компетенции принимает меры по обращению в международные судебные инстанции для урегулирования ситуации по оплате указанной задолженности и недопущению нарушений использования воздушного пространства Украины.

Как известно, президент Петр Порошенко указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпали российские авиакомпании.

25 сентября Кабинет министров принял решение о запрете полетов в Украину этих авиакомпаний.

Уже 29 сентября стало известно, что Росавиация уведомила авиакомпании Украины о введении запрета на использование воздушного пространства РФ с 25 октября.

Госавиаслужба Украины позже уведомила РФ о прекращении транзита для всех российских самолетов через воздушное пространство Украины с 00:00 26 ноября.

Темы: санкции Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-глава Минобороны США: Проблема в том, что санкции против России – навсегда 18 сентября 2017, 10:30
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний 15 сентября 2017, 09:31
Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода 14 сентября 2017, 16:18
powered by lun.ua
Главные новости
В УГО говорят, что журналистов не били: Споткнулся, падал, схватился
В Севастополе провели рейд по квартирам семей украинских военных – СМИ
Рада рассмотрит закон о запрете российского культурного центра
Известная организация упрекнула Порошенко за нападки СБУ на СМИ
Все новости
герои среди нас

13-летний парень во время пожара в лагере в Одессе вынес 15 детей

Instagram дня

Иллюстратор из Индии создала алфавит психических расстройств

ВІДЕО

Невидимый батальон: 5 историй женщин-военных