В УГО говорят, что журналистов не били: Споткнулся, падал, схватился

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Вторник, 19 сентября 2017, 17:50

Служебная проверка в Управлении государственной охраны не выявила нарушений в действиях своих сотрудников относительно журналистов программы "Схемы".

Такие результаты обнародовал во вторник начальник УГО Валерий Гелетей, сообщает журналист Михаил Ткач.

По словам Гелетея, "сотрудник УГО споткнулся склон и, падая, схватился за оператора".

Как известно, накануне журналисты программы "Схемы" снимали сюжет о свадьбе сына генпрокурора Юрия Луценко, где между оператором и человеком с удостоверением Государственного управления делами возник конфликт. Сотрудник УГО мешал оператору снимать, мотивируя это тем, что в ресторане "QueenCountryClub" в Козине Киевской области будут проводиться государственные мероприятия.

Позже было обнародовано видео инцидента.

Украинская правда

Темы: УГО СМИ
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