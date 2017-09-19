Срок действия канадского паспорта Артеменко истек – прокурор

Прокуратура заявляет, что срок действия канадского паспорта бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артеменко истек 18 июня.

Об этом в ходе допроса в Высшем административном суде сообщила начальник следствия прокуратуры Автономной республики Крым Евгения Петрова, передают "Українські новини".

Она отметила, что 2 марта текущего года собственноручно сделала ксерокопию канадского паспорта Артеменко.

По ее словам, паспорт был получен в 2012 году и срок его действия истекал 18 июня 2017 года.

Петрова также признала, что паспорт был проколот, что, по мнению защиты Артеменко, свидетельствует о его аннулировании.

"Там были механические повреждения, как от дырокола", – сказала она.

По словам следователя, сам бывший депутат рассказал на допросе о том, что в 2014 году перед выборами в Верховную Раду прибыл в Торонто (Канада) и аннулировал паспорт.

Также Петрова заявила, что никаких документов, об аннулировании, кроме проколотого паспорта, Артеменко на допросе не предоставил.

В свою очередь, адвокат бывшего депутата Леонид Сиваков заявил, что Артеменко желает лично дать показания в суде.

Более того, по словам защитника, у него был билет для прибытия в Украину 10 сентября, но "возникли неопределимые препятствия".

Адвокат уверяет, что его подзащитный готов прибыть на судебное заседание и может это сделать, если суд его официально вызовет повесткой на допрос.

Как известно, 29 апреля 2017 года президент Порошенко подписал указ об остановке гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

Экс-нардеп жаловался, что ему запретили въезд в Украину при использовании трех заграничных паспортов.