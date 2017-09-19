Ситуация на луганском направлении обострилась – штаб АТО

Российско-оккупационные группировки продолжают обстрелы позиций украинской армии на Донбассе, ситуация на луганском направлении обострилась.



Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 19 сентября.



"С полуночи обстановка наиболее обострилась на луганском направлении, где количество вражеских провокаций в последнее время существенно возрастает. Так, почти с часу ночи боевики дважды били из минометов калибра 120 миллиметров по нашим опорных пунктах на подступах к Новотошковскому. А около 7 утра применили артиллерию калибра 152 миллиметра", – говорится в сообщении.



Также 19 сентября под минометный обстрел врага попали украинские укрепления возле Крымского.



На донецком направлении стрелковое оружие оккупантов работало вблизи Каменки и Майорска. А из вооружения БМП враг бил по позициям сил АТО в окрестностях Зайцево.



Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили перемирие, отмечают в штабе.



Украинская правда