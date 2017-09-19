Суд в среду подумает над продолжением ареста Штепы

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Вторник, 19 сентября 2017, 19:51

В суде по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы во вторник допросили двух свидетелей; в заседании объявлен перерыв до среды, 20 сентября.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области во вторник.

"Сегодня (во вторник - ИФ) в суде допросили двух свидетелей. Одного со стороны обвинения, второго - со стороны защиты. В связи с окончанием рабочего времени заседание перенесли на завтра на 12:00", - сказал собеседник.

По его словам, на заседании в среду суд планирует рассмотреть вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения.

Как сообщалось, Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.

Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов.

А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук) Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Коминтерновском райсуде города.

Темы: Славянск суд
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