CNN: Правительство США прослушивало Пола Манафорта из-за возможных связей с РФ

Американские следователи прослушивали Пола Манафорта, бывшего главу кампании Дональда Трампа по тайным ордерами до и после выборов, из-за опасений относительно его связей с Кремлем.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с информацией.

По данным трех источников, знакомых с расследованием, некоторые из собранных разведданных включают сообщения, которые вызвали опасения среди следователей - что Манафорт побудил россиян помочь в кампании. Однако двое из этих источников предостерегают, что доказательства не являются убедительными.

Сообщается, что тайное распоряжение, принятое судом, что регулируется Законом о наблюдении за иностранными разведками (FISA), появилось после того, как Манафорт стал предметом расследования ФБР, которое началось в 2014 году.

Источники CNN сообщают, что решение сосредоточено на работе, которую вела группа вашингтонских консалтинговых фирм для бывшей правящей партии Украины.

По данным одного из источников, наблюдение было приостановлено на определенном этапе в прошлом году из-за отсутствия доказательств.

Сообщается, что ФБР возобновило наблюдения после получения нового ордера FISA, который, как минимум, продлен до начала этого года.

Источники говорят, что второй ордер был частью усилий ФБР по расследованию связей между представителями кампании Трампа и российскими агентами.

Пока неясно, когда начал действовать новый ордер.

Европейская правда