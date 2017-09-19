Главные новости дня

495 просмотров
Вторник, 19 сентября 2017, 21:59

Подборка самых важных новостей за 19 сентября на Украинской правде.

Об учениях "Запад-2017". Российские СМИ сообщают, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, двое человек оказались в больнице.

Минобороны России подтвердило случайный залп ракетами из вертолета не по цели, однако заявляет, что ошибка произошла "в другой период времени".

О судебной реформе. Народные депутаты рассмотрели тысячу из 4383 поправок к законопроекту о внесении изменений в ряд кодексов, что входит в пакет судебной реформы. В то же время при рассмотрении 19 сентября нардепы не поддержали ни одну из поправок – во время голосования "за" были менее сотни народных избранников. Более половины мест депутатов в сессионном зале – пустые.

О Саакашвили. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили сегодня приходил под Администрацию президента, где требовал выдать ему документы, позволившие президенту Петру Порошенко отобрать у него гражданство.

О митинге медиков. Представители Профсоюза работников здравоохранения, Центра экстренной медицинской помощи при поддержке членских организаций Федераций профсоюзов Украины, протестовали утром в Киеве. Они требовали: достойные зарплаты, назначение министра здравоохранения, соцзащиту медработников, возврат долгов по зарплате и тому подобное. 

О нападении на журналистов программы "Схемы". Служебная проверка в Управлении государственной охраны не выявила нарушений в действиях своих сотрудников относительно журналистов программы "Схемы". По словам главы УГО, "сотрудник УГО споткнулся о склон и, падая, схватился за оператора".

О Севастополе. В оккупированном Севастополе 18 сентября вечером российские полицейские провели рейд по квартирам одного из домов, где проживают семьи военнослужащих ВСУ и военные пенсионеры.

Темы: Саакашвили Севастополь Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили отстранил пресс-секретаря за антисемитизм о Порошенко 19 сентября 2017, 16:14
Наливайченко вызвали на допрос в СБУ 19 сентября 2017, 16:05
Саакашвили напомнил Порошенко опыт Януковича и Кучмы 19 сентября 2017, 14:17
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости дня
Ситуация на луганском направлении обострилась – штаб АТО
Независимые члены набсовета "Нафтогаза" увольняются из-за срыва реформ
В УГО говорят, что журналистов не били: Споткнулся, падал, схватился
Все новости
герои среди нас

13-летний парень во время пожара в лагере в Одессе вынес 15 детей

субботние чтения

"Будущее ума": отрывок из новой книги футуролога Мичио Кайку

интервью

Председатель Госкино Филипп Ильенко: В мире формируется представление, что украинское кино возродилось