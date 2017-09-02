МИД требует прекратить блокирование работы храма УПЦ КП в оккупированном Крыму

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Суббота, 2 сентября 2017, 00:42

МИД Украины требует от РФ немедленно восстановить беспрепятственный доступ верующих УПЦ КП в храм в Симферополе, прекратить религиозные гонения и вмешательства в деятельность Крымской епархии УПЦ КП

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины осуждает совершенное 31 августа российскими оккупационными властями блокирование работы храма Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги, главного и единственного действующего в Симферополе храма Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП).

"МИД Украины требует от РФ немедленно восстановить беспрепятственный доступ верующих УПЦ КП в храм в Симферополе, прекратить религиозные гонения и вмешательства в деятельность Крымской епархии УПЦ КП и обеспечить выполнение обязательств в рамках международного права", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что российская оккупационная власть продолжает свою политику, направленную на воспрепятствование деятельности УПЦ КП на временно оккупированной территории АР Крым и делает все возможное для прекращения ее деятельности на территории Крыма.

С начала оккупации Российской Федерацией Крыма на полуострове осуществляется захват помещений церкви, происходит незаконное завладение его имуществом, проводятся обыски в ее помещениях, осуществляется давление на священнослужителей.

"МИД Украины обращается к международному сообществу, в частности Европейского Союза и его стран-членов, в США, Канады и других демократических стран, международных организаций, включая ООН, СЕ и ОБСЕ с просьбой осудить нападение на украинский храм в Симферополе", - говорится в заявлении МИД.

Как известно, в четверг, 31 августа, в оккупированном Крыму российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

Российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.

В связи с блокированием храма УПЦ КП в оккупированном Симферополе российскими силовиками прокуратура Крыма открыла уголовное производство.

Темы: Крым оккупация церковь
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