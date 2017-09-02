В консульстве РФ, которое США решили закрыть, то сжигают

В консульстве РФ в Сан-Франциско, которое власти США решили закрыть, что-то жгут в камине, пожарную службу сотрудники учереждения на территорию не пустили.

Об этом сообщает CNBC.

Над консульством РФ в Сан-Франциско, которое власти США решили закрыть, появился дым, но пожарную службу сотрудники учереждения на территорию не пустили.

Журналист Ассошиэйтед Пресс услышал, что люди, которые вышли из здания, сообщили пожарным, что проблем нет и что сотрудники консульства сжигают некие предметы в камине.

Минди Таламадж, пресс-секретарь из отдела пожарной охраны Сан-Франциско, сказала, что отдел получил звонок о дыме и отправил команду для расследования, но определил, что дым идет из дымохода.

"У них в камине огонь, - сказала она.

Талмадж сказала, что она не знает, что они сжигали в день, когда температура в Сан-Франциско уже к полудню поднялась до 35 градусов.

"Это не было случайным, они сжигают что-то в камине", - сказала она.

Как сообщалось, США требуют от России закрыть консульство в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта. В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить дипломатический персонал в России.

Учреждения должны закрыться до 2 сентября.