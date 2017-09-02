Сутки в АТО: Боевики совершили 20 обстрелов из стрелкового оружия

101 просмотр
Суббота, 2 сентября 2017, 08:12

В первый день нового учебного года в районе проведения АТО российско-оккупационные войска из стрелкового оружия 20 раз обстреливали укрепления украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении противник четыре раза открывал огонь неподалеку Станицы Луганской, Крымского и Желтого.

На Донецком направлении 14 раз под огнем из стрелкового оружия оказывались опорные пункты ВСУ у Авдеевки, Зайцевого, Майорска и шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении враг дважды обстрелял позиции сил АТО на подступах к Водяному.

С целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь лишь раз.

За сутки потерь среди украинских военных нет.

В штабе АТО подчеркнули, что органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.

"С целью взаимодействия на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно-тактических группировок", - сказано в сообщении.

Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия противника, которые несут угрозу бойцам ВСУ и мирным жителям.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"День знаний" в зоне АТО: боевики провели 8 провокационных обстрелов 1 сентября 2017, 18:56
Новое перемирие на Донбассе быстро закончилось – Хуг 1 сентября 2017, 14:08
День в АТО минув без втрат – штаб 1 сентября 2017, 13:01
powered by lun.ua
Главные новости
В торгпредстве РФ в Вашингтоне тоже спешно жгли документы
ХПГ: Боевики похитили парня на КПВВ "Станица Луганская"
Генерал армии США не доверяет завлениям РФ об учениях "Запад-2017"
В консульстве РФ, которое США решили закрыть, то сжигают
Все новости
Фото

Как звучал и выглядел 15-й фестиваль "Джаз Коктебель"

Кино

Интервью с режиссером фильма о луганском блогере "Страус, обезьяна, могила"