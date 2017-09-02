В МВД объяснили, почему задержали брата Саакашвили

Сотрудники Нацполиции в Киеве доставили брата экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - сказал он.

По словам Шевченко, Государственная миграционная служба отменила разрешение на проживание в Украине Давида Саакашвили в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство.

"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - сказал директор департамента коммуникации МВД Украины.

Кроме того, Шевченко отметил: "Сейчас принимается решение о возвращении иностранного гражданина, в принципе, в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".

В настоящее время Давид Саакашвили находится в органах миграционной службы, уточнил он.

Шевченко также отметил, что аналогичные решения и процедуры в отношении иностранных граждан осуществляются часто.

В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины пока отказываются сообщать что-либо о ситуации вокруг Давида Саакашвили.

Вместе с тем, пресс-служба "Руху нових сил" сообщила, что Давид Саакашвили находится в Печерском районном отделе ГМС по адресу: улица Суворова, 14/12.

"Его задержали без предъявления обвинений и вывезли в неизвестном направлении. Более 4 чаов мы пытались выяснить, где находится задержанный", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее в субботу Михаил Саакашвили сообщил, что представители МВД задержали его брата Давида Саакашвили.