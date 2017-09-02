Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН - Песков
Президент РФ Владимир Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Участие президента РФ не планируется", - сообщил Песков.
Как известно, Генассамблея ООН начнет работу 12 сентября, в рамках недели высокого уровня пройдут обсуждения общеполитических вопросов.
Президент США Дональд Трамп планирует выступить на ГА ООН с речью и обсудить с мировыми лидерами реформу ООН.
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