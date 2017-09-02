Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Участие президента РФ не планируется", - сообщил Песков.

Как известно, Генассамблея ООН начнет работу 12 сентября, в рамках недели высокого уровня пройдут обсуждения общеполитических вопросов.

Президент США Дональд Трамп планирует выступить на ГА ООН с речью и обсудить с мировыми лидерами реформу ООН.



