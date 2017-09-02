Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН - Песков

918 просмотров
Суббота, 2 сентября 2017, 14:40

Президент РФ Владимир Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Участие президента РФ не планируется", - сообщил Песков.

Как известно, Генассамблея ООН начнет работу 12 сентября, в рамках недели высокого уровня пройдут обсуждения общеполитических вопросов. 

Президент США Дональд Трамп планирует выступить на ГА ООН с речью и обсудить с мировыми лидерами реформу ООН.


Темы: Путин ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Собчак заявляет, что не собирается иметь дело с Кремлем 1 сентября 2017, 13:34
СМИ: В Кремле хотят сделать главным соперником Путина женщину 1 сентября 2017, 06:02
СМИ: Вилла Януковича в Крыму перешла к людям, связанным с друзьями Путина 31 августа 2017, 11:52
powered by lun.ua
Главные новости
Миграционная служба отпустила Давида Саакашвили
В МВД объяснили, почему задержали брата Саакашвили
Украина выплатила 500 миллионов долларов кредиторам - СМИ
В Киеве задержали брата Саакашвили
Все новости
Лекции на БЖ

Главный архитектор Львова – об успешном опыте изменений в городе

Советы

Как завести друзей во взрослом возрасте