РФ вручила США ноту протеста из-за возможного осмотра дипучреждений

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Суббота, 2 сентября 2017, 16:15

МИД РФ вручило ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за "планов правительства США провести обыск в Торговом представительстве РФ в Вашингтоне".

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"2 сентября в МИД России был вызван советник-посланник Посольства США в Москве Э.Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом", - говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ заявили, что будут рассматривать "планируемый нелегитимный досмотр дипломатического помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов".

В ноте также говорится, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

Ранее сообщалось, что сотрудники Торгового представительстваРоссии в Вашингтоне спешно сжигают на его заднем дворе бумажный документооборот.

Российское торговое представительство в американской столице до вечера 2 сентября должно быть закрыто по решению Вашингтона.

Напомним, черный дым появился над зданием генконсульства России в Сан-Франциско, за день до того, как российское правительство должно освободить объект.

Недавно в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Государственном департаменте США объяснили, что этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Европейская правда

Темы: США Росcия
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