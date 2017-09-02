В заложниках боевиков 144 украинца – Тандит

По состоянию на 2 сентября в заложниках боевиков находятся 144 украинца.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"За последние дни, к сожалению, цифра несколько возросла именно из-за того, что были задержаны обычные гражданские, которые не имели оружия и не находились на линии разграничения, а также не являлись участниками АТО. Им инкриминируют надуманные обвинения в шпионаже и других преступлениях, которых они не совершали", – отметил он.

Тандит также призвал всех граждан, которые находятся на линии разграничения, помнить об опасности не только для своего здоровья, но и для жизни.

"Там введены комендантские часы, не действуют украинские законы, а людей могут задерживать без суда и следствия", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 1 сентября правозащитники сообщили о похищении боевиками парня на КПВВ "Станица Луганская". Отдел коммуникаций полиции Луганской области подтверждает похищение боевиками 22-летнего парня, данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

31 июля Юрий Тандит сообщал, что террористы ОРДЛО удерживают в плену 137 украинцев.