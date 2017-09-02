Порошенко: Требуем прекратить действия против украинской церкви в Крыму

370 просмотров
Суббота, 2 сентября 2017, 21:32

Президент Петр Порошенко требует прекратить действия против украинской церкви в аннексированном Россией Крыму. 

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко заявил 2 сентября  в ходе встречи с предстоятелями церквей и героями Украины.

Президент назвал неприемлемым нападение в оккупированном Крыму на храм Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.

"Мы ... должны защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви", - заявил Порошенко.

Как известно,  31 августа в оккупированном Крыму российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

Российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.

В связи с блокированием храма УПЦ КП в оккупированном Симферополе российскими силовиками прокуратура Крыма открыла уголовное производство

МИД Украины потребовал от РФ немедленно восстановить беспрепятственный доступ верующих УПЦ КП в храм в Симферополе, прекратить религиозные гонения и вмешательства в деятельность Крымской епархии УПЦ КП.

Украинская правда 

Темы: Крым церковь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Активиста Украинского культурного центра заставили выехать из Крыма 2 сентября 2017, 03:10
МИД требует прекратить блокирование работы УПЦ КП в оккупированном Крыму 2 сентября 2017, 00:42
Суду передали материалы еще 4 экс-депутатов Крыма по делу о госизмене 1 сентября 2017, 13:17
powered by lun.ua
Главные новости
Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира
ГМС: Брат Саакашвили должен покинуть Украину, иначе выдворят
В ГПСУ заявили, что пресс-секретаря партии Саакашвили не задерживали
Теперь задержали пресс-секретаря партии Саакашвили
Все новости
Фото

Как звучал и выглядел 15-й фестиваль "Джаз Коктебель"

Культура

Британская библиотека выложила в сеть оцифрованную рукопись Да Винчи