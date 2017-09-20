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Среда, 20 сентября 2017, 08:00

Найцікавіше:

2005. Комісія у справі Гонгадзе звинуватила Кучму

2007. Василь Цушко двічі зупиняв початок громадянської війни

2014. Підписано Мінський меморандум

2015. Почалася торговельна блокада Криму

2001, четвер

– Україна знову отримуватиме кредити. Рада директорів МВФ вирішила поновити фінансування Києва.

2002, п’ятниця

– Держдепартамент США завершив розслідування про постачання Україною військової техніки до Іраку, що було заборонено санкціями. За даними джерела УП, про виявлені порушення повідомили керівництво України.

2004, понеділок

Юлія Тимошенко заявила про підготовку проти себе терористичного акту, мета якого змусити її вирушити на допит в Росію для подальшої ізоляції. Куратором підготовки теракту Тимошенко назвала першого заступника глави СБУ Володимира Сацюка.

"Якщо дійде до крайніх заходів, і вони будуть штурмувати квартиру або створювати засідки на вулицях, я на законних підставах володію мисливською зброєю, і зайців, які будуть мене оточувати, розстрілюватиму", – пригрозила лідерка "Батьківщини".

– У розпал виборчих перегонів-2004 "Інтер" почав транслювати антирекламу Віктора Ющенка, на якій він в образі ковбоя скаче мапою України. Карту в ролику було поділено на три частини, – за "сортами" жителів країни.

2005, вівторок

– Спроба Віктора Ющенка висунути кандидатуру Юрія Єханурова на посаду прем’єра виявилася невдалою. У парламенті не вистачило трьох голосів.

– Парламентська комісія у справі про викрадення і вбивство Георгія Гонгадзе виступила зі звітом.

Колишнього голову Адміністрації президента Володимира Литвина й екс-голову СБУ Леоніда Деркача було названо підбурювачами до вчинення злочину проти Гонгадзе. Другий президент Леонід Кучма, за висновками комісії, був організатором викрадення журналіста, а виконувачем наказів президента – покійний глава МВС Юрій Кравченко.

– Генпрокурор Святослав Піскун заявив, що ГПУ перевірила заяви екс-держсекретаря Олександра Зінченка і не знайшла доказів корупції в діях Олександра Третьякова, Петра Порошенка та Миколи Мартиненка.

А читачі "Української правди" назвали екс-секретаря РНБО Петра Порошенка найбільш корумпованим політиком в Україні. За оцінками тих, хто проголосував на сайті, Порошенко випередив навіть Леоніда Кучму.

– Екс-прем’єр Юлія Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді" відповіла на запитання про свою акторську майстерність:

– Я хочу сказати, що я з дитинства знала, що буду керівником країни. І я тут навіть не жартую...
– Коли ви це вперше зрозуміли?
– Коли помер Брежнєв! (Сміється)

У день смерті Брежнєва Юлії Тимошенко ще не виповнилося 22 роки.

2006, середа

– Вранці на шахті імені Засядька стався раптовий викид вугілля і газу. У результаті аварії 13 гірників загинули, 62 – госпіталізовано. Це була четверта аварія з людськими жертвами на шахті імені Засядька, починаючи з 1999 року.

– Члени комісії з розслідування звинувачень у підкупі депутатів розповіли про комічну ситуацію за участі депутата від фракції БЮТ Олега Ляшка.

Нардеп прийшов на засідання комісії, щоб передати запаковану в конверт аудіокасету для диктофона, яка начебто є доказом підкупу соціалістів регіоналами. На прохання увімкнути касету Ляшко відповів, що не вміє користуватися диктофоном. Коли члени комісії самі спробували це зробити, то з'ясувалося, що плівка в касеті порвана.

– Уряд Януковича зібрався візувати деякі президентські укази Віктора Ющенка. За словами віце-прем'єра Дмитра Табачника, низка актів президента буде недійсною без підписів прем’єра та профільного міністра.

2007, четвер

– "Я двічі зупиняв початок громадянської війни в країні", – заявив міністр внутрішніх справ Василь Цушко. На його думку, у ситуації двовладдя у країні хтось називає його героєм, а хтось – ворогом.

2009, неділя

– Російський президент Дмитро Медведєв зробив низку резонансних заяв щодо України. Він сподівається, що НАТО замислиться про доцільність членства України в Альянсі. І йому не подобається, "що в Україні відбувається героїзація, як прийнято говорити, нацистських злочинців".

2010, понеділок

– Фракція "БЮТ-Батьківщина" виключила зі свого складу понад два десятки депутатів. Більшість із них раніше стали "тушками" в парламентській коаліції.

А от у "Фронті змін" сподіваються на моральність політиків. З кандидатами в депутати до місцевих рад від ФЗ в Івано-Франківській та Чернівецькій областях партія підписала угоду про "політичну відповідальність". Згідно з документом, кандидати обіцяють скласти повноваження, якщо вийдуть з фракції "Фронту змін".

2011, вівторок

Будівлю Верховної Ради штурмували розлючені воїни-афганці і чорнобильці.

Вони протестували проти скасування пільг 16-м категоріям українців, а згодом вирішили атакувати парламент. "Беркут" використав проти активістів сльозогінний газ.

Глава Спілки ветеранів Афганістану України Сергій Червонописький не виключив, що штурмувати Раду могли провокатори.

До мітингувальників вийшов віце-прем'єр Сергій Тігіпко, відставки якого вимагали активісти, та запевнив, що без їх представників ніякого рішення щодо зміни пільг не буде.

"Це слово прем'єр-міністра і слово глави Верховної Ради", – додав Тігіпко.

– Оболонський райсуд Києва засудив до 10 років позбавлення волі екс-голову Львівського апеляційного адмінсуду Ігоря Зварича, відомого як суддя-колядник.

Кримінальну справу проти Зварича, якого звинувачують в отриманні хабаря в особливо великих розмірах, відкрили ще в грудні 2008 року.

– Парламент скасував перехід України на зимовий час.

Це викличе низку протестів, і вже у жовтні Верховна Рада скасує свою постанову.

– У новому підручнику з історії України для 11 класу з'явилася біографія Віктора Януковича. А от Помаранчевій революції в ньому присвячено два абзаци, тоді як у попередньому – був цілий розділ. Переписати підручник з історії вимагав міністр освіти Дмитро Табачник.

2012, четвер

– "Українська біржа" на годину зупинила торги на знак протесту проти депозитарного закону. Згідно з цим законом, в Україні створять єдиний центральний депозитарій і єдиний розрахунковий центр, які спочатку контролюватиме держава.

– У Партії регіонів не змогли знайти в Україні щасливої родини. Як з'ясувалося, у своїх білбордах із зображенням щасливої сім’ї партія використали світлину не з українцями, бо в українських фотобанках не знайшли потрібного фото.

 

2013, п’ятниця

– Під час щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія" у Криму президент Віктор Янукович заявив, що Україна розташована між двома великими монстрамиЄС і Росією.

Також Янукович сказав, що поки не ухвалив рішення щодо долі екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Йому зауважили, що юридичних перешкод для помилування Тимошенко немає.

"Я хочу сказати, що у мене бажання не менше, ніж у вас", – запевнив Янукович.

А екс-держсекретар США Гілларі Клінтон на заході з нагоди YES привітала євроінтеграційні наміри України.

Вона також зазначила, що українську продукцію, включно з "чудовим шоколадом", може бути експортовано до будь-яких країн світу. На це Петро Порошенко помахав їй зі свого місця.

2014, субота

– Учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі підписали Мінський меморандум. Вони домовились про припинення вогню, зупинку на поточній лінії зіткнення і встановлення 30-кілометрової зони безпеки в Україні.

Меморандум мало бути виконано того ж дня. Проте бойовики продовжили обстріл блокпостів та опорних пунктів українських військових. У НАТО заявили, що російські війська залишаються на території України, а режим припинення вогню не діє.

Тим часом за минулу добу в зоні проведення АТО один український військовослужбовець загинув і ще 7 отримали поранення.

2015, неділя

Почалася Громадянська блокада Криму, яку лідери Меджлісу кримських татар анонсували ще на початку вересня. Активісти перекрили всі три дороги, що ведуть до анексованого Криму.

Участь в акції взяли не тільки кримські татари, але й представники "Правого сектору", "Автомайдану" та інших організацій.

"Ми пропонуємо нашим бізнесменам – якщо це можна назвати пропозицією – не годувати бандитів у Криму за "сірими схемами", – заявив глава Меджлісу Рефат Чубаров.

Серед вимог блокувальників до російської влади – визволення українських політв’язнів та припинення переслідування українців та кримських татар у Криму.

Біля адміністративного кордону почали накопичуватися черги з фур. Водії ще не вірять, що блокада – надовго.

 
 

– Жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений за минулу добу в зоні проведення АТО.

2016, вівторок

– Український парламент не визнає легітимності виборів у Державну Думу Росії в анексованому Криму та весь склад Держдуми РФ VII скликання. За відповідну постанову проголосували 264 нардепа, проте 56 членів "демократичних фракцій" її не підтримали. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження через вибори в Держдуму.

– Запорізька обласна рада визнала Росію державою-агресором, а "ДНР" та "ЛНР" – терористичними організаціями. Проте заборону гастролей артистам, які відкрито підтримують агресію РФ, депутати ухвалити не змогли.

– Нардеп Мустафа Найєм упевнений, що за ним та його колегою Сергієм Лещенком ведеться стеження. Найєм заявив, що має фото-докази стеження за собою протягом трьох останніх місяців. На його думку, розгорнута проти нього компанія має корені в кабінеті Петра Порошенка.

Раніше про стеження за борцями з корупцією говорив і нардеп Лещенко.

Рустем Халілов, для УП

Темы: Украина XXI
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