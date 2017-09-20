Мать похищенного в Крыму Параламова вызвали в ФСБ

В управление российской ФСБ в Крыму вызвали Пакизе Параламову - мать крымчанина Рената Параламова, которого 14 сентября нашли со следами побоев после обысков и исчезновения.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в комментарии Крым.Реалии.

Он рассказал, что Параламову ждут на прием в 16:30 20 сентября. Курбединов отметил, что "ничего конкретного" матери Параламова не сообщили.

"Мне сложно сказать, с кем именно она (Пакизе Параламова - ред) будет завтра разговаривать. Вполне возможно, что с ней будет разговаривать какой-нибудь рядовой сотрудник ФСБ, а не Палагин (начальник управления ФСБ в Крыму - ред). На эту встречу я пойду вместе с ней ", - рассказал Курбединов.

Российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют.

Пакизе Параламова

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова провели обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями".

Адвокат Курбединов предположил, что "обследование" может быть связано с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

По словам адвоката, после обыска силовики забрали Параламова с собой, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

14 сентября он нашелся на автостанции в Симферополе со следами пыток на теле.

15 сентября Курбединов, который вместе с родственниками Параламова находился в управлении ФСБ России по Крыму сообщил, что они узнали одного из участников похищения Рената Параламова среди посетителей крымского управления ФСБ России.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".