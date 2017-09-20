В Мексике произошло мощное землетрясение, десятки погибших

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Среда, 20 сентября 2017, 01:25
Reuters

В центральной части Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 баллов, в результате чего обрушились десятки зданий в густонаселенной столице и погибло не менее 49 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в центральном штате Пуэбла.

Президент страны Энрике Пенья сообщил, что в Мехико рухнули 27 зданий.

 
все фото: Reuters
 

В штате Морелос, к югу от Мехико, погибло 42 человека, сказал губернатор штата.

Сообщается и о других случаях смерти в соседней Пуэбле и в штате Мексика.

Землетрясения магнитудой 7 баллов или выше считаются крупными и способны наносить широкомасштабный урон.

Как сообщалось, около двух недель назад в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,1 баллов, погибли, по меньшей мере, 58 человек.

Темы: стихийное бедствие
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