Польша: РФ планирует применить ядерное оружие на учениях "Запад-2017"

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Среда, 20 сентября 2017, 05:56

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2017" будут продолжены после 20 сентября и во время учений россиянами будет отработано применение ядерного оружия.

Об этом Мацеревич заявил в эфире телеканала TVP Info, пишет dt.ua.

"Учения продлятся, на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в их программу", - сообщил руководитель польского оборонного ведомства.

Мацеревич напомнил, что военная доктрина РФ предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.

"Обучение "Запад-2017" является не только крупнейшими, но и самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет", - подытожил Мацеревич.

Напомним, совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017" должны завершиться 20 сентября.

В России утверждают, что в учениях принимают участие около 12 700 военнослужащих, однако, военные НАТО подозревают, что в "Запад-2017" задействованы от 70 до 100 тысяч военных.

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Темы: Росcия Беларусь ядерное оружие Польша
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