Генсек ООН предостерег от войны с КНДР

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Среда, 20 сентября 2017, 07:19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей первой речи перед Генассамблеей предостерег мировых лидеров от угрозы применения ядерного оружия.

Об этом пишет DW.com.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предостерег от опасности войны с Северной Кореей. В то же время он призвал мировых лидеров избегать острых заявлений, которые могут вызвать "роковое недоразумение".

"Использование ядерного оружия должно быть немыслимым. Даже с  угрозой его применения никогда нельзя мириться. Но по всему миру страх применения ядерного оружия сегодня на самом высоком уровне с конца Холодной войны", - цитирует генерального секретаря ООН информагентство dpa.

Выступая перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, Гутерриш отметил, что решение северокорейского кризиса должно быть только политическим.

Между тем ситуация вокруг КНДР все более накаляется. 17 сентября, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что если Северная Корея станет представлять реальную угрозу для Соединенных Штатов или их союзников, то она "будет уничтожена".

Как известно, Совет Безопасности ООН принял новые ограничительные меры против КНДР. Санкции ограничивают экспорт в Северную Корею и запрещают покупку северокорейской текстильной продукции.

Темы: ООН Северная Корея ядерное оружие
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