Сутки в АТО: 23 обстрела, потерь среди украинских военных нет

В целом, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные группировки продолжают обстрелы позиций украинской армии, изредка используя минометы различных калибров.

Так, на Донецком направлении активность врага сохранялась в районе Авдеевской промзоны. Здесь после 18 часов боевики трижды били по опорным пунктам ВСУ из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под вражеские обстрелы попали укрепления сил АТО вблизи Майорска, Верхнеторецкого и Невельского.

Около 20 часов противник выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров и применял вооружение БМП у Песков.

На Луганском направлении оккупанты ночью обстреляли из гранатометов опорные пункты сил АТО в окрестностях Станицы Луганской, а из минометов били вблизи Новозвановки.

На Приморском направлении под вражеский огонь крупнокалиберных пулеметов трижды попали защитники Водяного.

Как отметили в штабе, почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем из оружия, не запрещенного мирными договоренностями.

Как сообщалось, 19 сентября утром террористы применили артиллерию калибра 152 миллиметра на подступах к Новотошковскому.