Пограничники хотят создать центр управления в Краматорске

Госпогранслужба планирует создать региональное управления на базе отдельного военного отдела "Краматорск".

Об этом сообщила пресс-служба пограничников.

В сообщении отмечается, что глава ГПС Петр Цигикал посетил пограничников на линии разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское", а также персонал на контрольных постах первого рубежа.

Кроме того, руководство пограничной службы планирует развернуть региональное управления на базе отдельного военного отдела "Краматорск".

"Это позволило бы повысить эффективность деятельности наших подразделений в зоне АТО и уровень взаимодействия с Вооруженными силами Украины и другими правоохранительными органам", - отметил Цигикал.