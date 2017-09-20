Пограничники хотят создать центр управления в Краматорске

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Среда, 20 сентября 2017, 10:56

Госпогранслужба планирует создать региональное управления на базе отдельного военного отдела "Краматорск".

Об этом сообщила пресс-служба пограничников.

В сообщении отмечается, что глава ГПС Петр Цигикал посетил пограничников на линии разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское", а также персонал на контрольных постах первого рубежа.

Кроме того, руководство пограничной службы планирует развернуть региональное управления на базе отдельного военного отдела "Краматорск".

"Это позволило бы повысить эффективность деятельности наших подразделений в зоне АТО и уровень взаимодействия с Вооруженными силами Украины и другими правоохранительными органам", - отметил Цигикал.

Темы: Пограничная служба
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