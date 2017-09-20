Генпрокуратура проводит обыски в Полтавском горсовете

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Среда, 20 сентября 2017, 11:39

Утром среды Генпрокуратура и полиция начала обыски в Полтавском горсовете по статье 236 "Нарушение правил экологической безопасности" Уголовного кодекса.

Об этом сообщило интернет-издание "Трибуна".

Как сообщается, обыски проводились в кабинете заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Натальи Сук.

Следственные действия также провели в кабинете заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Виталия Никипелова.

"Мероприятия проводятся по решению Печерского райсуда Киева, в котором указано провести обыски по адресу Соборности, 36", - отмечает издание.

Правоохранители также зашли в приемную секретаря городского совета Оксаны Деркач. Ее адвокатов в кабинет не пустили.

Следователь попросил журналистов покинуть помещение городского совета.

"В связи с тайной досудебного расследования просим представителей СМИ покинуть помещение. Подробная информация о процессе расследования есть в статье 236 УК Украины", - отметил старший следователь Генпрокуратуры Виталий Конончук.

Кроме того, Конончук сказал, что по решению суда обыски проведут по всему помещению городского совета. Однако показывать постановление суда следователь отказался, аргументируя это тайной следствия.

"Украинская правда" пытается связаться с Генпрокуратурой и полтавской полицией.

Темы: Генпрокуратура полиция Полтава
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