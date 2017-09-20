В результате землетрясения в Мексике погибли более 240 человек

В Мексике после землетрясения во вторник погибли более 240 жителей штатов Мехико, Пуэбла и Морелос.

Об этом сообщила "Deutsche Welle" со ссылкой на мексиканские СМИ.

"В результате землетрясения в Мексике, произошедшего 19 сентября, погибли более 240 человек. В мексиканской столице из-за сильных подземных толчков разрушено здание одной из школ, в результате чего погибли более 20 детей, около 40 считаются пропавшими", - отмечает издание.

Эпицентр землетрясения находился в соседнем с Мехико-сити штате Пуэбла. В столице страны зафиксировали подземные толчки магнитудой, по разным данным, от 6,8 до 7,1 баллов.

Сотни домов разрушены. Без электроснабжения остались 3,8 миллиона человек.

Как сообщалось, 19 сентября в центральной части Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 баллов, в результате которого обрушились десятки зданий в густонаселенной столице.

Около двух недель назад в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,1 баллов, в результате которого погибли по меньшей мере 58 человек.